СМИ заявили, что переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжаются

Война США и Израиля против Ирана
NBC: переговоры США и Ирана в Исламабаде, судя по всему, продолжаются
Переговоры Ирана и США в Исламабаде, судя по всему, продолжаются. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Прошло уже 15 часов. И это еще не все», — сказал источник.

По данным телеканала, непонятно, был ли достигнут прогресс.

До этого гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила о завершении третьего раунда консультаций между иранской и американской делегациями в Исламабаде. Агентство Tasnim передавало, что переговоры между США и Ираном продлят еще на один день. Консультации пройдут 12 апреля.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики во встрече участвовали глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.

Ранее боевые корабли США прошли через Ормузский пролив.

 
