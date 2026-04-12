Одна из стран предложила США и Ирану совместно патрулировать Ормузский пролив

Делегация Пакистана предложила США и Ирану совместно патрулировать Ормузский пролив. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на дипломатический источник в пакистанском правительстве.

«Делегация Пакистана внесла предложение о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Предложение включает в себя совместное патрулирование», — отметил телеканал.

11 апреля глава комиссии национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи заявил, что открытие Ормузского пролива для судоходства может произойти только с разрешения Ирана. Он подчеркнул, что в данный момент пролив находится под полным контролем иранских ВМС.

До этого журналист портала Axios Барак Равид узнал, что несколько военных американских кораблей пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном. Как заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, прежний опыт диалога с Вашингтоном подорвал доверие Тегерана.

Ранее в Ормузском проливе впервые после прекращения огня заметили нефтяные супертанкеры.