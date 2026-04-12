Стало известно о панике у чиновников Евросоюза и Британии из-за кризиса

Дмитриев: чиновники ЕС и Британии дрожат из-за кризиса в аграрном секторе
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X заявил, что представители властей Великобритании и стран Евросоюза паникуют из-за ситуации в сельском хозяйстве.

По мнению властей, ситуацию в аграрном секторе усугубляет нехватка топлива и удобрений.

«Фермеры, которые испытывают нехватку топлива и удобрений, сначала в Ирландии, а затем по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы Европейского союза и Британии дрожат и паникуют», — написал он.

Также Дмитриев заявил, что британские и европейские власти не смогут обманывать людей все время. Так он отреагировал на протесты в Ирландии, в рамках которых местные граждане заблокировали доступ к топливным терминалам в населенных пунктах Фойнс, Голуэй и Уайтгейт. Протесты начались из-за роста цен на топливо.

До этого Дмитриев заявил, что конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал слабость и уязвимость НАТО, Европейского союза (ЕС) и Великобритании.

Ранее Дмитриев предупредил о новом серьезном кризисе.

 
Теперь вы знаете
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
