В МИД России раскрыли свое отношение к отбору нового генсека ООН

МИД: Россия тщательно подойдет к отбору кандидатов на пост генсека ООН

РФ внимательно следит за выдвижением кандидатов на пост нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он подчеркнул, что российская сторона намерена подойти к отбору генсека ООН «максимально тщательно».

«Мы внимательно следим за ходом выдвижения претендентов», — сказал директор департамента.

Логвинов отметил, что пост генсека ООН остается довольно значимым в контексте геополитики.

«Хотя формально эта должность носит сугубо административный характер, мы не устаем указывать, что в реальности занимающий ее чиновник располагает широким спектром рычагов для влияния на ход рассмотрения вопросов на повестке ООН», — указал он.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров принял в Москве генсекретаря ООН по торговле и развитию Ребеку Гринспан, претендующую на пост генерального секретаря организации.

Ранее Лавров шуткой ответил на вопрос о новом генсеке ООН.