Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу РПЦ двух икон

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за передачу Русской православной церкви двух икон. Об этом пишет РИА Новости.

«Но событие, о котором я сегодня сказал (возвращение икон), войдет не только в историю страны и Церкви — глубоко войдет в историю нашего народа», — сказал он.

Иконы Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской ранее были переданы Русской православной церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет.

Кроме того президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Они передали друг другу пасхальные яйца.

До этого президент РФ поздравил граждан с Пасхой. Путин отметил, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, а также в торжество любви, добра и справедливости.

Ранее в Петербурге объявили о бесплатном посещении крупнейших музеев в Пасху.

 
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
