Более 1100 человек умерли от коронавируса в Китае

От коронавируса нового типа в Китае умерли уже 1113 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Такие данные представлены по состоянию на полночь вторника, 11 февраля.

По информации комитета, полученной из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) КНР, подтверждено 44653 случаев заражения инфекцией.

Там уточнили, что число заболевших достигло 38800 человек. При этом у 8204 из них наблюдается тяжелое состояние.

Как отмечается, 4740 человек излечились и выписаны из медицинских учреждений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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