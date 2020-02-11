Директора сафари-парка «Тайган» освободили из-под ареста

Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения для директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, сообщает РИА «Новости».

Зубков был освобожден из-под ареста, новой мерой пресечения избран запрет определенных действий. В частности, директору парка запрещается покидать жилое помещение в период с 22.00 до 06.00, а также обсуждать уголовное дело с его участниками, за исключением адвоката и контролирующих органов.

Личным поручителем Зубкова стал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Белогорский районный суд Республики Крым постановил арестовать Олега Зубкова до 3 апреля 2020 года по уголовному делу, возбужденному в 2018 году после того, как один из львов укусил посетительницу. Хозяин крупнейшего по коллекции хищников парка в Европе нарушил подписку о невыезде, поэтому суд ужесточил меру пресечения.

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