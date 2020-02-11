Низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

В российской столице зафиксировано пониженное атмосферное давление — 730,1 мм рт. ст. Об этом рассказали синоптики «Метеоновостей».

Давление начало понижаться в полдень 11 февраля. Отмечается, что падение давления, вероятно, связано с атлантическим циклоном, центр которого кружит над севером Скандинавского полуострова.

По мнению синоптиков, низкое давление вряд ли сможет достичь рекорда. Ранее самое низкое атмосферное давление 11 февраля было зарегистрировано в 1979 году.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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