В США выявлен 13-й случай заражения коронавирусом

В США подтвердили 13-й случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает Fox5.

Заболевание было зафиксирована в округе Сан-Диего у человека, который посетил китайский город Ухань, эпицентр вспышки вируса.

Отмечается, что это первый случай заражения коронавирусом в Сан-Диего.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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