В Москве во вторник ожидается до +2°С

В Москве во вторник, 11 февраля, ожидается до +2°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде снега.

Максимальная температура воздуха в столице составит от 0°С до +2°С, а в Подмосковье от -2°С до +3°С.

Ветер юго-западный, местами порывами до 12-14 м/с.

Атмосферное давление будет пониженным – 730 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

С более подробным прогнозам можно ознакомиться на странице погоды.