Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
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Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте «Астрахань FM» появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Астраханской области.
Отмечается, что информацией об инциденте с редакцией портала поделилась мама ученика средней школы №32.
По словам женщины, видеозапись, где показана интимная связь ученика и преподавателя распространилась по образовательному учреждению несколько дней назад.
«Начата проверка по публикации в СМИ», — рассказали в пресс-службе СК по региону.
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