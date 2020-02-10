Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Следствие начало проверку после того, как 10 февраля на сайте «Астрахань FM» появилось сообщение о сексуальном контакте 35-летней учительницы и 15-летнего девятиклассника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Астраханской области.

Отмечается, что информацией об инциденте с редакцией портала поделилась мама ученика средней школы №32.

По словам женщины, видеозапись, где показана интимная связь ученика и преподавателя распространилась по образовательному учреждению несколько дней назад.

«Начата проверка по публикации в СМИ», — рассказали в пресс-службе СК по региону.

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