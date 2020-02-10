Президент Казахстана сменил главу области, где произошли беспорядки

Президент Казахстана Касым-Жомрт Токаев сменил главу Жамбылской области, где произошли беспорядки, сообщает РИА «Новости».

Токаев освободил от должности акима (главы) Жамбылской области Аскара Мырзахметова. Также президент распорядился уволить за серьезные упущения в работе заместителя акима по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле. КРоме того уволены главы отделов полиции этих районов.

Новым главой области стал заместитель премьер-министра республики Бердибек Сапарбаев.

Массовые беспорядки произошли в ночь на 8 февраля. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 человек задержаны.