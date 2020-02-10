Главный нарколог Минздрава РФ: алкоголь не может спасти от коронавируса

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн пояснил, что алкоголь не может помочь предотвратить заражение простудой, а также коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, во время простуды нагрузка на сердце достаточно высокая, поэтому употребление спиртного и походы в баню могут только усугубить ситуацию.

Он отметил, что если заболевший простудой, гриппом или коронавирусом употребит алкоголь, то его сердце может остановиться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

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