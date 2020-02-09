Число жертв таиландского стрелка возросло до 30

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От рук стрелка, который открыл огонь по прохожим накануне в Таиланде, скончались уже 30 человек. Об этом сообщает Khaosod со ссылкой на данные властей.

По уточненным данным, в результате стрельбы также пострадали 42 человека.

Власти города, где произошло кровопролитие, отметили, что этот инцидент стал самым массовым случаем стрельбы в истории современного Таиланда.

Таиландский военный устроил стрельбу в городе Накхонратчасима. Изначально он застрелил нескольких сослуживцев и угнал военный автомобиль. Проезжая на автомобиле по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям. В российском посольстве в Таиланде заявили, что россиян среди пострадавших и убитых нет. Стрелка ликвидировали.

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