Трупы двух мужчин-любовников нашли в Ленобласти

В Ленобласти во Всеволожском районе нашли трупы двух мужчин, которые сняли дачный дом на сутки. Об этом сообщает «Регион Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ленобласти.

По данным источника, тела двух мужчин были найдены на кухне дома, в метре друг от друга. Отмечается, что погибшие были найдены в одном из домов на улице Ясная 8 февраля.

«Предполагается, что погибшие парни, которым около 30 лет, были любовниками», — сказал он.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что один из умерших мужчин имел семью.