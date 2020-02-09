Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь

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Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что воздушное судно доставило в КНР 183 кубометра груза.

Как было известно ранее, в него вошли медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

«Самолёт Ил-76 МЧС России прибыл в Китай», — рассказали в пресс-службе министерства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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