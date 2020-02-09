Таиландский стрелок ранил двух бойцов спецназа

Министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун уведомил, что во время операции по задержанию или обезвреживанию военного, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, ранения получили два бойца спецназа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местные СМИ.

Он уточнил, что они был ранены при штурме торгового центра Terminal 21, где укрывался злоумышленник.

Как отметил министр, пострадавших спецназовцев уже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что от рук таиландского военного, учинившего стрельбу в городе Накхонратчасима, погибли уже 20 человек. Кроме того, еще 31 человек были ранены. В российском посольстве в Таиланде отметили, что россиян среди пострадавших нет.

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