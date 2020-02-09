Число умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 780 человек

От нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй погибли уже 780 человек. Обновленные данные сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Согласно поступившей информации, число инфицированных в провинции достигло 27,1 тысяч человек. При этом из медицинских учреждений было выписано свыше 1,4 тыс. пациентов.

По данным комитета, за сутки в городе Ухань было выявлено 1379 новых случаев заражения. В провинции Хубэй этот показатель установился на цифре 2147.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.