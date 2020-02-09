Таиландский стрелок убил спецназовца при побеге из ТЦ

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В результате перестрелки с таиландским военным на стоянке торгового центра, когда тот совершал побег из здания, был убит один боец спецназа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местные СМИ.

Согласно предварительным данным военных, также при побеге из ТЦ злоумышленник ранил одного спецназовца.

Пока такие данные не подтвердило командование.

Ранее стало известно, что жертвами таиландского военного, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, стали уже 20 человек. Кроме того, еще 31 человек были ранены. В российском посольстве в Таиланде отметили, что россиян среди пострадавших нет.

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