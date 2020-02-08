Генконсульство РФ: россияне не пострадали в потасовках на юге Казахстана
В генеральном консульстве России в Казахстане заявили, что россияне не пострадали в результате массовой драки на юге страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы проверили информацию, россиян там нет», — уточнил дежурный дипломат.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе стычек и массовой драки в Казахстане в ряде населенных пунктов на юге страны есть погибшие и раненые. По последним данным, жертвами потасовки стали 8 человек, еще 47 пострадали.
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