Суд конфисковал дом за 78 млн рублей у экс-главы минстроя Ставрополья

У бывшего министра строительства Ставропольского края, который был осужден по делу о злоупотреблении полномочиями, суд конфисковал дом стоимостью 78 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Здание было зарегистрировано на родственницу супруги чиновника, которая не имела соответствующего дохода для строительства домовладения.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об изъятии в доход государства жилого дома, который стоит более 78 млн рублей. Отмечается, что дом был возведен бывшим министром на деньги, законность которых не подтверждена.

Ленинский районный Ставрополя рассмотрел заявление прокуратуры и удовлетворил требования прокурора, жилой дом обращен в доход государства.

На сайте Ленинского городского суда говорится, что общая площадь дома составляет 664,6 квадратных метра.