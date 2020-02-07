Россия направит в Китай 2 миллиона медицинских масок в качестве гуманитарной помощи
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия направит в качестве гуманитарной помощи 2 млн медицинских масок в КНР, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок», — сказал Мантуров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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