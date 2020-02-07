Героине скандальной статьи о героиновой зависимости вынесли приговор

Московский суд приговорил к году и восьми месяцам колонии общего режима Анну Глазову, героиню публикации о героиновой зависимости в издании «Батенька, да вы трансформер!» Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что она признана виновной в незаконном обороте наркотиков.

Также отмечается, что на оглашение приговора Глазова не пришла, поэтому она объявлена в розыск.

В 2018 году вышеуказанное издание опубликовало статью о женщине с героиновой зависимостью. Материал удалили по требованию Роскомнадзора. Роскомнадзор, в свою очередь, отреагировал на решение МВД, которое усмотрело в тексте попытки создать положительный образ наркопотребления.