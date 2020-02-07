В Москве суд присяжных оправдал подсудимого, обвиняемого в убийстве гомосексуалиста

В Басманном суде Москвы присяжные оправдали россиянина, который обвинялся в убийстве гомосексуалиста на Курском вокзале. Об этом сообщает «Медиазона».

По данным следствия, Антон Бережной ударил ножом двух человек, которые вышли из гей-клуба. Один из них умер на месте от полученных ранений.

В суде обвиняемый заявил, что убивать мужчин он не намеревался, а погибший сам упал на нож.

Присяжные признали его невиновным убийстве, но внесли ему обвинение по статье 116 УК («Побои»).

В ЛГБТ-сообществе посчитали, что на мужчин могли напасть непосредственно из-за сексуальной ориентации.

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