В больницах Уханя роботы начали помогать бороться с коронавирусом

В больницах китайского города Ухань начали работать более 30 шанхайских роботов-дезинфекторов, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайские СМИ.

По данным СМИ, «умные» роботы круглосуточно выполняют работы по обеззараживанию в палатах-изоляторах, отделениях интенсивной терапии, операционных и амбулаторных отделениях.

Подчеркивается, что они помогают снизить риски перекрестного заражения пациентов, делая работу специалистов более эффективной.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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