Мать довела ребенка до истощения в Ставрополье

Истощенную девочку забрали у матери в Кисловодске, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Ставропольского края.

В настоящее время состояние ребенка стабилизировано, девочка передана органам опеки, заявили в региональном минздраве.

В отношении 46-летней жительницы Кисловодска возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщается на сайте управления МВД по краю.

По данным следствия, женщина не обеспечивала дочери надлежащее питание, а также несвоевременно проходила медицинские осмотры и отказывалась от лечения. В результате действий матери у ребенка развились различные заболевания, что повлекло причинение вреда средней тяжести здоровью ребенка.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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