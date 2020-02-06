В больницу Новосибирска отправили конверт с надписью «Сибирская язва»

В административной больнице №12 Новосибирска получили белый конверт с надписью «Сибирская язва», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Предполагается, что конверт подкинули в больницу. После обнаружения находки, его срочно отправили на экспертизу. По результатам проверки, в конверте не нашли возбудителей Bacillus anthracis.

Уточняется, что конверт с «Сибирская язва» оказался пустым.

Теперь следствие разыскивает «шутника», который устроил тревогу для многие силовых структур Новосибирска.

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