В Приамурье для прибывших из Китая открыли пункты временной изоляции

В Амурской области открыли два пункта длительного наблюдения и изоляции для граждан КНР, недавно прибывших в Амурскую область, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

В агентстве пояснили, что согласно постановлению главного государственного врача страны, китайских граждан с видом на жительство в России, недавно вернувшихся из КНР, должны на 14 дней помещать в специальные пункты длительного наблюдения и изоляции.

Уточняется, что в настоящее время на двухнедельном карантине в Амурской области находятся 16 человек.

Также отмечается, что все они абсолютно здоровы. А карантин введен в качестве дополнительной профилактической меры по нераспространению нового вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных составляет более 28 тысяч человек, число жертв возросло до 565.

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