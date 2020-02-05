Мужчина жестоко убил кота на глазах у сына в Подмосковье
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В Одинцивском районе полиция задержала мужчину, который совершил жестокое убийство кота на глазах у ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Гарь-Покровское.
Уточняется, что 32-летний местный житель находясь в состоянии алкогольного опьянения поймал кота на улице и жестоко расправился с животным на глазах у малолетнего сына.
После совершения преступления он выбросил тело животного из окна второго этажа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», предусматривающей лишение свободы сроком до пяти лет.
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