Мужчина жестоко убил кота на глазах у сына в Подмосковье

В Одинцивском районе полиция задержала мужчину, который совершил жестокое убийство кота на глазах у ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Гарь-Покровское.

Уточняется, что 32-летний местный житель находясь в состоянии алкогольного опьянения поймал кота на улице и жестоко расправился с животным на глазах у малолетнего сына.

После совершения преступления он выбросил тело животного из окна второго этажа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», предусматривающей лишение свободы сроком до пяти лет.

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