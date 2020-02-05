Коронавирус подтвержден у 10 человек на задержанном в Гонконге круизном лайнере

Коронавирус на задержанном в Гонконге круизном лайнере Diamond Princess подтвержден у 10 человек, передает РИА «Новости».

На судне находятся 24 гражданина РФ, однако у них вирус не выявлен.

Как заявили в компании Princess Cruises, вирус подтвержден у двух австралийцев, трех японцев, троих туристов из Гонконга, одного американца и филиппинца.

Около половины пассажиров лайнера граждане Японии.

Ранее сообщалось, что двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии, однако по уточненным данным, их оказалось 24.

Всего на круизном лайнере Diamond Princess порядка 3700 человек — граждане 50 стран.

Корабль отправился в путешествие 20 января из Йокогамы и вернулся 3 февраля. Один из пассажиров — 80-летний гражданин Китая — был инфицирован. Он сошел с борта 25 января.