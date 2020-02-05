Детеныши кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке
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Три детеныши кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке, сообщает РИА «Новости».
Животные данной породы занесены в Международную Красную книгу.
Потомство получилось спустя два года с формирования пары, поскольку кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу.
Отмечается, что родители уже начали выводить потомство маленьких хищников в наружный вольер.
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