«Помощь Украине осталась в прошлом»: ВС РФ сбрасывают на позиции ВСУ листовки о Трампе

«Флеш»: ВС РФ сбрасывают на позиции ВСУ пропагандистские листовки о Трампе

Вооруженные силы России с помощью дронов сбрасывают на позиции Украины пропагандистские листовки с упоминанием президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» в своем Telegram-канале.

На рисунке изображен Дональд Трамп, а также плачущий мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского. Надпись на бумаге гласит: «Помощь Украине осталась в прошлом».

Также на рисунке изображены корабли, двигающиеся в сторону Ирана.

14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США. По словам политика, он по-прежнему считает правильным то, что Вашингтон решил прекратить финансирование украинского конфликта.

При этом сам президент США критиковал НАТО, назвав нелепыми огромные траты альянса на противостояние российской угрозе.

