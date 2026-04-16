Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

«Помощь Украине осталась в прошлом»: ВС РФ сбрасывают на позиции ВСУ листовки о Трампе

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вооруженные силы России с помощью дронов сбрасывают на позиции Украины пропагандистские листовки с упоминанием президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» в своем Telegram-канале.

На рисунке изображен Дональд Трамп, а также плачущий мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского. Надпись на бумаге гласит: «Помощь Украине осталась в прошлом».

Также на рисунке изображены корабли, двигающиеся в сторону Ирана.

14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США. По словам политика, он по-прежнему считает правильным то, что Вашингтон решил прекратить финансирование украинского конфликта.

При этом сам президент США критиковал НАТО, назвав нелепыми огромные траты альянса на противостояние российской угрозе.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!