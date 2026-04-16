Назван неочевидный способ повысить мотивацию работников

Корпоративные пенсионные программы повышают лояльность сотрудников и поднимают вовлеченность на 30–35%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

По его словам, попытки стимулировать граждан копить на пенсию самостоятельно не всегда работают, а государственная пенсия не позволяет компенсировать утраченный заработок. Экономист уточнил, что большинство россиян откладывают вопрос пенсий на потом или не копят на нее вовсе.

Без внешнего контроля и поддержки финансовая дисциплина не формируется, поэтому ключевая ответственность ложится на работодателя, считает Моисеев. По его словам, включение отчислений на дополнительное пенсионное обеспечение сотрудника превращает накопления из разового и необязательного действия в системную, автоматическую практику. По словам Моисеева, особенно важен эффект софинансирования: когда работодатель добавляет свои средства, возникает мощный стимул копить. Это не только увеличивает итоговый капитал, но и формирует у сотрудника чувство защищенности и партнерства, пояснил Моисеев.

«Когда человек видит, что о его будущем заботятся, он работает эффективнее. Крупный работодатель может подключить к системе накоплений тысячи сотрудников. Это создает критическую массу капитала. Более того, современные цифровые платформы позволяют сделать процесс управления этими накоплениями абсолютно прозрачным и удобным для работника: он может отслеживать свой счет через приложение так же легко, как баланс банковской карты. Это снимает барьер недоверия к финансовым институтам и делает пенсию понятным и управляемым активом», — подчеркнул Моисеев.

С точки зрения бизнеса корпоративные пенсионные программы (КПП) – это не просто расходная часть бюджета, а стратегическое вложение в лояльность и мотивацию коллектива, считает эксперт. По его мнению, в условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры такие инициативы становятся фактором привлечения и удержания персонала, повышают лояльность и снижают текучесть.

«Статистика это подтверждает: в компаниях, где такие программы уже работают, вовлеченность сотрудников вырастает на 30–50%. Это доказывает, что подход эффективен и его можно успешно тиражировать — в долгосрочной перспективе корпоративные пенсионные программы являются инвестициями в человеческий капитал, которые окупаются стабильностью и эффективностью команды», — уверен Моисеев.

Он добавил, что участие работников в пенсиях через работодателей формирует источник «длинных денег» для экономики: эти средства становятся базой для долгосрочных инвестиций, что способствует развитию финансового рынка и устойчивости всей системы.

