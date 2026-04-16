В России заявили об отложенном спросе людей на квартиры

Высокие ставки по ипотеке не убили спрос россиян на квартиры, а лишь отложили его, заявил «Газете.Ru» стратег «СберИнвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров. По его словам, у части россиян уже есть деньги на первоначальный взнос по займу, однако брать кредит под нынешний процент они не готовы.

«За последние два года рынок пережил сильный шок из-за резкого удорожания ипотеки. Ставки по жилищным кредитам поднимались до 20–25% годовых, и для значительной части семей это фактически закрыло возможность купить квартиру в кредит. При этом платежеспособный спрос полностью не исчез. На фоне высоких ставок у населения накопился большой объем средств на банковских вкладах. Это произошло благодаря высокой доходности депозитов и сдержанному потребительскому спросу. В результате часть семей смогла собрать или увеличить сумму, необходимую для первоначального взноса», — отметил Макаров.

Поэтому проблема сейчас заключается не в отсутствии денег у покупателей, а в слишком дорогом кредите, считает стратег. Иначе говоря, многие россияне могут выйти на рынок жилья, но предпочитают дождаться более комфортных ставок и, возможно, более выгодных цен, пояснил Макаров.

По его словам, на этом фоне на первичном рынке одновременно сложились два разнонаправленных процесса: с одной стороны, растут объемы непроданных новостроек, с другой — сохраняется значительный отложенный спрос. По мнению эксперта, при смягчении денежно-кредитной политики этот спрос может начать постепенно возвращаться на рынок и поддержать продажи жилья.

Ранее риелтор объяснил падение спроса среди россиян на жилье в новостройках.

 
