Над Россией за ночь сбили более 200 украинских БПЛА

Минобороны РФ заявило об уничтожении 207 украинских дронов за ночь
Более двух сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Россией в ночь на 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Также атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и пяти областях — Брянской, Смоленской, Белгородской, Орловской, Курской.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в городе Туапсе в результате атаки БПЛА пострадали двое взрослых — им потребовалась помощь медиков. Два ребенка в возрасте пяти и 14 лет получили несовместимые с жизнью ранения.

По словам главы региона, в населенном пункте были повреждены шесть жилых домов — один многоквартирный и пять частных. Для жильцов развернули пункт временного размещения. Кроме того, многочисленные фрагменты дронов упали на территории предприятий около морского порта.

Кондратьев добавил, что в Сочи обломки беспилотников рухнули по нескольким адресам, повредив навес и двухэтажный частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Туапсе из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах.

 
