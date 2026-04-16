В Барнауле у иностранца изъяли сотни свертков с наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько сотен свертков с наркотиками у прибывшего в Барнаул иностранца. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, полицейские провели обыск в квартире, арендованной 22-летним гражданином одной из стран Центральной Азии. В спрятанном под кроватью чемодане они обнаружили девять оптовых свертков с неизвестным веществом, весы и упаковочные материалы.

«Экспертиза показала, что в шести брикетах находились 599 маленьких пакетиков с мефедроном и так называемой «солью», — говорится в заявлении.

На этом фоне иностранца задержали. Во время допроса он признался, что работал наркосбытчиком на теневой интернет-магазин. Мужчина извлек оптовую партию наркотиков из схрона на окраине Новосибирска и на такси перевез ее в Барнаул. Здесь он арендовал квартиру, планируя сбыть вещества через закладки.

В сообщении подчеркивается, что в отношении гражданина из Центральной Азии было возбуждено уголовное дело. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 апреля в Новосибирске осудили заместителя начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками, обвиненного в попытке сбыта запрещенных веществ. В суде мужчина настаивал на своей невиновности, однако доказательства сочли убедительными. Инстанция приговорила его к 11 годам колонии строгого режима, а также обязала выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Ранее в Новгородской области поймали наркокурьеров с мефедроном в газовом баллоне.