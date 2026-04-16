Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Барнауле у иностранца изъяли сотни свертков с наркотиками

Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько сотен свертков с наркотиками у прибывшего в Барнаул иностранца. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, полицейские провели обыск в квартире, арендованной 22-летним гражданином одной из стран Центральной Азии. В спрятанном под кроватью чемодане они обнаружили девять оптовых свертков с неизвестным веществом, весы и упаковочные материалы.

«Экспертиза показала, что в шести брикетах находились 599 маленьких пакетиков с мефедроном и так называемой «солью», — говорится в заявлении.

На этом фоне иностранца задержали. Во время допроса он признался, что работал наркосбытчиком на теневой интернет-магазин. Мужчина извлек оптовую партию наркотиков из схрона на окраине Новосибирска и на такси перевез ее в Барнаул. Здесь он арендовал квартиру, планируя сбыть вещества через закладки.

В сообщении подчеркивается, что в отношении гражданина из Центральной Азии было возбуждено уголовное дело. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 апреля в Новосибирске осудили заместителя начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками, обвиненного в попытке сбыта запрещенных веществ. В суде мужчина настаивал на своей невиновности, однако доказательства сочли убедительными. Инстанция приговорила его к 11 годам колонии строгого режима, а также обязала выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Ранее в Новгородской области поймали наркокурьеров с мефедроном в газовом баллоне.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!