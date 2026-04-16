Военкоры сообщили о массированных ударах ВС РФ по целям на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по целям на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, российские войска выпустили дроны и баллистические ракеты по Киеву и Днепру. В украинской столице начались пожары.

«Горят промышленные объекты и склады», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что ВС РФ поразили ряд объектов в разных районах.

13 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны за минувшие сутки нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ночью — после завершения пасхального перемирия — ударам подверглись склады с боеприпасами, пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 14 районах.

Как рассказали в ведомстве, в операциях принимали участие расчеты ударных дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Содействие им оказывали артиллерийские расчеты и ракетные войска.

Ранее РФ и Украина обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия.