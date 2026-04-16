Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Тишковец: в четверг в Москве ожидается дождь и до +15°C

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается дождь, пасмурная погода и до +15°C.

По его словам, на погоду в столице будет влиять высотный циклон с центром в Белоруссии. Из-за этого в Москве будет облачно, также ожидается кратковременный дождь интенсивностью до 4-6 литров на метр квадратный.

Тишковец уточнил, что в столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Воздух прогреется до +10... +15°C.

15 апреля специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что первую грозу жителям Москвы и Московской области стоит ждать не ранее конца апреля — начала мая.

При этом он отметил, что в третьей декаде текущего месяца над столичным регионом «пройдет достаточно хороший теплый фронт с большими дождями». В таких условиях грозовой фронт вполне может сформироваться.

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова до этого говорила, что трава у дома в апреле москвичам «продолжит лишь сниться», как в известной песне.

Ранее синоптик назвал причины резких перепадов температур весной 2026 года.