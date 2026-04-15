«Нужно набраться терпения»: в Госдуме назвали временными ограничения интернета

Существующая в России практика отключения мобильного интернета носит временный характер, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. Он выразил уверенность в том, что страна рано или поздно вернется к «привычному цифровому укладу жизни без ограничений и перебоев». По его словам, власти стараются «снивелировать» неудобства граждан и бизнеса, при этом следует понимать, что «все это делается ради нашей безопасности».

Работа мобильного интернета в России «иногда ограничивается» по требованию силовых структур, в беседе с Life напомнил депутат Госдумы, глава парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Работают белые списки, что должно снивелировать основные неудобства. Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня», — отметил депутат.

На вопрос журналиста «А вы считаете, это не отбрасывает в прошлое? И на бизнес не так сильно влияет?» парламентарий ответил, что «мы все находимся в одинаковых условиях».

«Понятно, что привыкаешь быстро к хорошему. Сейчас я убежден, что это временное явление. Мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу жизни без отключений и перебоев», — пояснил Сергей Боярский.

Вопрос журналиста «Когда?» остался без ответа.

«Аккуратно и осторожно»

Схожее мнение вчера выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что, несмотря на неудобства для пользователей, ограничения носят временный характер, а работа интернета в России будет полностью восстановлена «после того, как необходимость принятия этих мер исчезнет».

«Это не путь в прошлое, сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер. И, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер», — отметил Песков.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что «запреты и ограничения» в работе интернета и, в частности, VPN стали «сильно напрягать» россиян.

«Надо больше не об иностранцах думать, а о русском народе. Наших граждан запреты и ограничения уже очень сильно напрягают. Путь к счастливой России — это доверие и уважение прав граждан», — сказал он.

Вопрос о блокировке в интернете должен решаться аккуратно и осторожно, убежден глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Такое мнение он выразил в интервью «Вестям». По его словам, Либерально-демократическая партия «всегда [выступала] против любых блокировок, остановок». При этом в партии хорошо понимают, что «есть вопросы безопасности».

«Это сделано не просто так, чтобы людям насолить. Мы должны понимать, что сегодня интернет — такая же среда, где мы обитаем, где мы живем, работаем, формируем наше будущее, как и экономика, как и социальная сфера. Надо это осознать. Поэтому здесь к любым блокировкам надо относиться очень и очень осторожно», — отметил Слуцкий.

Руководитель ЛДПР заявил, что партия планирует выступить с законодательной инициативой о цифровых гарантиях прав граждан , и приглашает всех парламентариев присоединиться к разработке документа.

«Вернуть в СССР»

С критикой блокировок работы интернета сегодня выступил известный актер Иван Охлобыстин. Он назвал цифровые ограничения «огромной ошибкой», в том числе из-за того, что «ничего ограничить толком нельзя». В результате «непонимание нанесет дополнительный удар по репутации» (чьей именно, он не уточнил).

«Сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению. Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает», — написал Охлобыстин.

Актер отметил, что он испытывает самые теплые чувства к своему детству, но не может не вспомнить, что из игрушек у него было «только несколько оловянных солдатиков».

«Я их строил на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке. То есть: теплые чувства испытываю, но не скучаю», — сообщил Иван Охлобыстин.