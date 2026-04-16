Москвичей предупредили о неделе дождей

В Москве началась неделя дождей, ближайшие 10 дней будут в основном пасмурными. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Что касается завершения осадков, то, скорее всего, они прекратятся только на следующей неделе. Текущие расчеты показывают, что на следующей неделе будет короткая пауза между осадками. Но ливневых дождей не предполагается», — сказала Позднякова.

Она отметила, что в субботу, 18 апреля, возможно будет выглядывать солнце, однако, погода будет облачной, с прояснениями. В этот день ожидается большое количество осадков, которые будут носить летний характер. С воскресенья, 19 апреля, в столице начнется похолодание — дожди будут холодные, температура — на два-три градуса ниже климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что в четверг в Москве ожидается дождь, пасмурная погода и до +15°C. По его словам, на погоду в столице будет влиять высотный циклон с центром в Белоруссии. Из-за этого в Москве будет облачно, также ожидается кратковременный дождь интенсивностью до 4-6 литров на метр квадратный.

Тишковец уточнил, что в столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Воздух прогреется до +10... +15°C.

