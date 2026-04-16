Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро»

Алексей Филиппов/РИА Новости

Мещанский райсуд Москвы арестовал почти 50 млрд рублей на счетах близкой бизнесмену Вадиму Мошковичу компании «Русагро». Об этом сообщает «Интерфакс», ознакомившись с отчетом компании «Финансовый ресурс».

В документе говорится, что арест денежных средств произошел еще в мае 2025 года в рамках уголовного дела, возбужденного 25 марта того же года в отношении «участника» компании. Основной целью названо исполнение приговора «в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества» фигуранта уголовного дела.

Всего под арест попали 49,1 млрд рублей, при этом имя участника не раскрывается.

31 января сообщалось, что завершилось расследование уголовного дела в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, его экс-гендиректора Максима Басова и бывшего зама главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Изначально уголовное дело было возбуждено по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества. Затем обвинение в злоупотреблении исключили из дела, добавив к нему легализацию денежных средств и преднамеренное банкротство.

В июле прошлого года против Мошковича было возбуждено еще одно дело – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову.

Ранее суд продлил арест основателю и экс-гендиректору «Русагро».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!