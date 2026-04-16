Суд арестовал почти 50 млрд рублей компании, связанной с «Русагро»

Суд наложил арест на 49,1 млрд рублей на счетах компании, связанной с Мошковичем

Мещанский райсуд Москвы арестовал почти 50 млрд рублей на счетах близкой бизнесмену Вадиму Мошковичу компании «Русагро». Об этом сообщает «Интерфакс», ознакомившись с отчетом компании «Финансовый ресурс».

В документе говорится, что арест денежных средств произошел еще в мае 2025 года в рамках уголовного дела, возбужденного 25 марта того же года в отношении «участника» компании. Основной целью названо исполнение приговора «в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества» фигуранта уголовного дела.

Всего под арест попали 49,1 млрд рублей, при этом имя участника не раскрывается.

31 января сообщалось, что завершилось расследование уголовного дела в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, его экс-гендиректора Максима Басова и бывшего зама главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Изначально уголовное дело было возбуждено по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества. Затем обвинение в злоупотреблении исключили из дела, добавив к нему легализацию денежных средств и преднамеренное банкротство.

В июле прошлого года против Мошковича было возбуждено еще одно дело – о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову.

Ранее суд продлил арест основателю и экс-гендиректору «Русагро».