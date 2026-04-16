Легенда «Спартака» о Сафонове: сколько таких было, кто по молодости играл, а потом пропадает

Экс-футболист Дасаев: давайте посмотрим, что будет дальше с Сафоновым

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев призвал не делать выводов об игре Матвея Сафонова во французском «ПСЖ», передает «Советский спорт».

«Сафонов играет только полгода. Сколько таких было, кто по молодости играл сезон-два на хорошем уровне, а потом пропадает. Не хочется ничего особо говорить про Сафонова, чтобы не сглазить», — сказал Дасаев.

«ПСЖ» вместе с Сафоновым в основном составе вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей английский «Ливерпуль».

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее во Франции объяснили, чего не хватает Сафонову для ключевой роли в «ПСЖ».