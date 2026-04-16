В России будут по-новому начислять зарплаты медикам

Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что систему оплаты труда хотят усовершенствовать таким образом, чтобы доля оклада в структуре дохода составляла минимум 50% без учета компенсационных выплат. Уровень зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода.

Данные рекомендации нацелены на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности работы в сфере здравоохранения.

Также для медработников, которые трудятся во вредных или опасных условиях труда, должно производиться повышение зарплаты минимум на 4% от размера оклада, который установлен в нормальных условиях труда.

В январе депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, а также на сокращение медработников и их заработных плат.

Ранее в России призвали сделать бесплатным второе высшее образование в медвузах.