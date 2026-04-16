Корюшка вернулась на прилавки Петербурга

В Петербурге 15 апреля официально начался сезон корюшки
В Санкт-Петербурге официально начался сезон корюшки (эта рыба — один из символов города, она пользуется большим спросом как у местных, так и у туристов). Об этом сообщает на сайте комитет имущественных отношений города.

Там уточнили, что рыба будет продаваться с 15 апреля по 31 мая. Приобрести ее можно в сетевых магазинах и нестационарных торговых объектах. Актуальная информация о местах торговли корюшкой доступна горожанам и туристам по адресу https://rgis.spb.ru/mapui/ .

Прошлым летом в Петербурге зарегистрировали товарный знак «Корюшка в шоколаде» для производства сладких сувениров с маринованной рыбой. Создатель марки Евгений Пен сравнил свою продукцию с дубайским шоколадом. При этом ему хотелось, чтобы она ассоциировалась именно с Северной столицей. В его десерте есть вкрапления дегидрированного рыбного суфле, сделанного из маринованного филе корюшки.

Ранее колумнист «Газеты.Ru» Анна Сирота разбиралась, зачем люди часами стоят в очереди за странной рыбой в Петербурге.

 
