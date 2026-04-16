Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор требует возместить ему 100 тысяч рублей

Экс-сенатор Арашуков требует 100 тыс. рублей за невыдачу ему продуктов в колонии

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, требует возместить моральный вред на сумму 100 тыс. рублей за невыдачу ему продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Арашуков просит суд признать незаконными действия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, которые выражаются в непредоставлении ему продуктов питания, а также устранить допущенные нарушения.

Кроме 100 тысяч рублей экс-сенатор потребовал взыскать сумму уплаченной госпошлины в размере 3 тысяч рублей.

В январе этого года Оренбургский областной суд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, уже отбывающего пожизненный срок, к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. По данным следствия, через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания в колонии «Черный дельфин».

Рауфа Арашукова задержали в 2019 году прямо во время заседания Совета Федерации. Позднее правоохранительные органы арестовали и его отца — Рауля Арашукова. По версии следствия, именно отец экс-сенатора организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

