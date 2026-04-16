После укуса клеща есть риск возникновения смертельной аллергии на мясо

Врач Путинцева: после укуса клеща может развиться опасная аллергия на мясо
Теоретически после укуса клеща у россиян может возникнуть смертельно опасная аллергия на мясо, однако в реальной практике встречаются крайне редко, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист, терапевт, эксперт «Я здоров» Мария Путинцева.

«В 2025 году зафиксирована первая смерть человека из-за синдрома альфа-гал — аллергической реакции на углевод, содержащийся в красном мясе. Состояние развивается после укуса клещей и хорошо описано в США, Австралии и некоторых регионах Европы. В России такие случаи теоретически возможны, но в реальной практике встречаются крайне редко», — объяснила врач.

Не важно, кусал ли клещ кого-то (собаку, кошку, оленя) до человека. Альфа-гал изначально является молекулой слюны некоторых клещей. Однако в результате единичного укуса клещом у человека будет возникать аллергия на все красное мясо. Особенность синдрома — отсроченность во времени: симптомы появляются через 3–6 часов после употребления мяса.

«Возможны кожные проявления, отеки, в редких случаях — анафилаксия. На сегодняшний день это не является типичной проблемой для нашей страны. Поэтому отдельно бояться именно этого осложнения после укуса клеща не стоит», — заметила доктор.

Укус клеща может привести к бактериальной инфекции — боррелиозу, или болезни Лайма, — а также к развитию инфекционного энцефалита. После укуса клеща его необходимо сдать на анализ в течение трех дней. Лечение назначает врач в зависимости от того, какая инфекция обнаружена.

Ранее инфекционист объяснила, кому нужна ускоренная схема вакцинации против клещевого энцефалита.

 
