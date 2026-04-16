Соратник Трампа высказался о папе Римском: «Был немного поражен»

Спикер Джонсон: когда папа Римский говорит о политике, он должен ожидать реакции

Когда папа Римский Лев XIV затрагивает вопросы политики, то должен ожидать «определенной реакции», и он ее получил. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя конфликт между понтификом и президентом Дональдом Трампом, пишет The Hill.

«Понтифик или любой религиозный лидер может говорить все, что хочет, но, очевидно, если вы вмешиваетесь в политическую жизнь, я думаю, следует ожидать определенной политической реакции, и я думаю, что папа получил некоторую такую реакцию», — сказал Джонсон.

Он заявил, что был «немного поражен тем», что сказал папа Римский несколько дней назад про конфликт в Иране.

12 апреля папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Иране и к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что войну подпитывает «иллюзия всемогущества». Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV не было бы в Ватикане, если бы не США. Также американский президент сказал, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал то, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В ответ папа сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться по поводу войны в Иране.

Позже премьер Италии Джорджа Мелони оценила слова Трампа как «неприемлемые». Трамп в ответ назвал Мелони «неприемлемой» и заявил, что ей «все равно» на то, обладает ли Иран ядерным оружием.

