Дети-иностранцы могут получить бесплатные путевки в крымский лагерь «Артек»

Дети из других государств по итогам специального конкурса могут получить бесплатную путевку в международный лагерь «Артек», расположенный в Крыму. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал директор детского центра Константин Федоренко.

По его словам, список зарубежных партнеров «Артека» формируется на основе результатов специально объявленного конкурса. В отборе участвуют организации, которые в случае успеха проводят конкурс для детей уже в своих странах.

«Дети получают путевки бесплатно и могут приехать на отдых в «Артек». Оплачивается за свой счет только дорога», — объяснил Федоренко.

Как сказал директор лагеря, цель сотрудничества «Артека» с зарубежными организациями заключается в создании условий для формирования положительного образа РФ и русской культуры за границей. Также такое взаимодействие используется для организации и проведения за рубежом мероприятий и социальных акций, направленных на популяризацию истории России и ее культуры.

12 апреля мэр финской столицы Даниэль Сазонов выразил недовольство в связи с тем, что компания Sun Ray организовала поездки детей в крымский лагерь «Артек». Глава Хельсинки обратил внимание, что компания получила более €45 тыс. в качестве субсидий от администрации города. Он выразил уверенность, что подобные Sun Ray организации не должны получать государственную поддержку.

Комментируя ситуацию, член Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал подлыми поведение и слова Даниэля Сазонова. Он обвинил мэра Хельсинки в попытке лишить несовершеннолетних детства и политизировать их отдых.

