В Германии недовольны итогами визита Зеленского в Берлин

Сопредседатель АдГ Вайдель раскритиковала итоги визита Зеленского в Германию
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на своей странице в соцсети Х раскритиковала визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, потребовав более реалистичной политики в отношении Киева.

По ее словам, более тесное сотрудничество с Украиной в вопросе обороны и послевоенного восстановления означает, что деньги немецких налогоплательщиков будут уходить Киеву. Вместо траты «миллиардов» на продление зарубежных войн нужно Германии нужна помощь «внутри страны», указала Вайдель.

По ее словам, «вместо очередных пустых чеков нам, наконец, нужна реалистичная мирная политика».

До этого Берлин и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании. Уточняется, что подписание состоялось во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, который прошел в рамках обширных консультаций между правительствами Германии и Украины.

