Назван лучший бронеавтомобиль российской армии

«Рыси», созданные на базе итальянских машин Iveco LMV, назвали лучшими бронеавтомобилями Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Лучший защищенный автомобиль такого класса на данный момент в ВС РФ», — говорится в публикации.

К посту авторы канала прикрепили несколько снимков с «Рысями», которые были замечены в зоне специальной военной операции (СВО). Утверждается, что по требованию министерства обороны России в машину для ВС РФ внесли 52 изменения.

В другом посте Telegram-канал опубликовал видео с моментом попадания FPV-дрона с осколочной боевой частью в одну из «Рысей». Машина выдержала удар и уберегла экипаж.

До этого военный корреспондент Дмитрий Кулько оценил новый российский бронеавтомобиль «Сармат-3», который используется военными ВС РФ в зоне боевых действий. По его словам, при массе 3,5 тонны «Сармат-3» довольно проворный. На дорогах он лихо проходит зигзагами между различными препятствиями. Военкор рассказал, что машина может выжимать 150 км/ч.

При этом журналист посетовал, что салон бронированной машины слишком тесный. Чтобы влезть впятером в 4-местную машину пришлось исполнять чудеса эквилибристики, отметил он. Кулько добавил, что если что-то случится, быстро из машины не получится выпрыгнуть.

Ранее разработчик рассказал о планах модернизации бронемашины-беспилотника «Зубило».